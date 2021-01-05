Песков высказал свое отношение к публикациям в СМИ о его семье

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос Владимира Соловьева об отношениях в семье и о реакции на критику со стороны СМИ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос Владимира Соловьева об отношениях в семье и о реакции на критику со стороны СМИ.

В эксклюзивном интервью журналисту Песков заметил, что его семья ведет себя достойно, не нарушая никаких законов. Метания дочери он объяснил ее молодостью и поисками себя.

Дмитрий Песков отметил, что всегда делает замечание дочери, если она делает "какие-то ляпы". Тем не менее он восхищается дочкой. Он отметил, что Лиза ищет свой путь, увлекаясь разными направлениями, в том числе и бизнесом. Именно эти активности и замечают СМИ, уверен Песков.