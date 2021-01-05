Песков рассказал о реакции Путина на перешедшую "красные линии" политику США

Политика США привела к переходу "красных линий" на международной арене, однако реагировать на это Владимир Путин будет крайне осмотрительно и вдумчиво, заявил Дмитрий Песков.

Политика США привела к переходу "красных линий" на международной арене, однако реагировать на это Владимир Путин будет крайне осмотрительно и вдумчиво, заявил Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что президент РФ не станет "стрелять себе в ногу" ради мести партнерам, переступившим за "красные линии", имея в виду Украину. Несмотря на слом всех правил, вызванных политикой США, Путин отреагирует максимально аргументированно, добавил его пресс-секретарь в интервью журналисту и телеведущему Владимиру Соловьеву.