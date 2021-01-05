Глава МИД Армении встретится с руководством Нагорного Карабаха

Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян во вторник отправится с рабочей поездкой в Нагорный Карабах.

Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян во вторник отправится с рабочей поездкой в Нагорный Карабах.

Запланирована встреча с руководством республики, уточнили в пресс-службе МИД, не приведя других подробностей.

Многолетний конфликт в Карабахе между Азербайджаном и Арменией возобновился боевыми действиями в конце сентября. Баку и Ереван предприняли несколько попыток заключить перемирие, и в итоге к успеху привело трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы стороны договорились полностью прекратить огонь, обменяться пленными и телами погибших. Армения отдала Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы, а кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.