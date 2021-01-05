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12:22   5 Января 2021
Политика

Песков описал свои ощущения после критики со стороны президента РФ

Песков описал свои ощущения после критики со стороны президента РФ

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказал свое отношение по поводу жесткой критики со стороны главы страны.

Песков, отвечая на вопросы тележурналиста Владимира Соловьева, признался, что иногда его работу жестко критиковал Владимир Путин. Такое случалось, но не часто, уточнил Песков.

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#путин #песков #критика

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