Песков описал свои ощущения после критики со стороны президента РФ

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказал свое отношение по поводу жесткой критики со стороны главы страны.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказал свое отношение по поводу жесткой критики со стороны главы страны.

Песков, отвечая на вопросы тележурналиста Владимира Соловьева, признался, что иногда его работу жестко критиковал Владимир Путин. Такое случалось, но не часто, уточнил Песков.