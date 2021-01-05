Свыше миллиона россиян прошли вакцинацию "Спутником V"

Более миллиона россиян прошли процедуру вакцинации при использовании российского препарата от коронавируса "Спутник V", заявил директор НИЦЭМ им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Более миллиона россиян прошли процедуру вакцинации при использовании российского препарата от коронавируса "Спутник V", заявил директор НИЦЭМ им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Директор исследовательского центра обратил внимание на отсутствие каких-либо новых нежелательных реакций на применение вакцины. По его словам, 100 тысяч доз "Спутника V" ежедневно поступает в гражданский оборот.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину против коронавируса, которая получила название "Спутник V". Препарат разработан при участии НИЦЭМ им. Гамалеи.