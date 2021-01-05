Киркоров отметил Новый год в компании привлекательного итальянца

Внимание поклонников Филиппа Киркорова привлекла новогодняя фотография в соцсетях артиста. В кадре фанаты узнали всех коллег и друзей певца, кроме одного таинственного незнакомца.

Внимание поклонников Филиппа Киркорова привлекла новогодняя фотография в соцсетях артиста. В кадре фанаты узнали всех коллег и друзей певца, кроме одного таинственного незнакомца.

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров встречал Новый год в компании близких друзей и коллег по сцене. В своем Instagram-аккаунте 1 января певец опубликовал совместную фотографию с гостями праздника. В кадре позируют рэпер Тимати вместе с мамой, фитнес-тренер Андрей Маркеев, певец Григорий Лепс, диджей Екатерина Гусева, Джиган вместе с супругой Оксаной Самойловой и Бедрос Киркоров.

Однако внимание фанатов привлек мужчина, которого зовут Валентино. Киркорова уже не раз замечали в компании этого молодого человека. Никакой информации о жизни Валентино, кроме того, что он итальянец, узнать не смогли даже преданные поклонники поп-короля. У мужчины закрыты профили во всех социальных сетях. Многие подписчики Киркорова отметили, что Валентино обладает привлекательной внешностью и подтянутым телом.

"Красивый мужик достался Бедросовичу"; "Парень, в белой рубашке и подтяжках, позвони мне!"; "А кто это справа? Стал часто с Филом появляться", — поинтересовались подписчики в комментариях.

Фанаты также предположили, что Валентино работает парикмахером-стилистом. Раньше на всех мероприятиях Филиппа Кирова сопровождал фитнес-тренер Евгений. По мнению подписчиков, певец сменил фаворита.