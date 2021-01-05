МИД Китая добивается отмены санкций США в отношении Ирана

Соединенные Штаты должны отменить все ограничения, введенные против Ирана. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин на брифинге.

Соединенные Штаты должны отменить все ограничения, введенные против Ирана. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин на брифинге.

Чуньин подчеркнула важность незамедлительного выполнения соглашения по ядерной программе Ирана со стороны Вашингтона. Она назвала первостепенной задачей создание условий для возвращения к обсуждению договоренностей.

Иранский парламент инициировал ратификацию закона "Стратегическая мера по отмене санкций". Документ предполагает производство урана, уровень обогащения которого имеет показатель свыше 20%. В Государственном департаменте США решение Тегерана назвали ядерным шантажом.