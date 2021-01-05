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11:42   5 Января 2021
Политика

Министр иностранных дел Ирана может вскоре посетить Москву

Министр иностранных дел Ирана может вскоре посетить Москву

Руководитель Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф может приехать в российскую столицу в ближайшее время. Об этом сообщили в посольстве республики в Москве.

Поездка главы иранского внешнеполитического ведомства находится в стадии рассмотрения. По словам представителей посольства, дата визита еще не согласована.

Запланированный на ноябрь 2020 года приезд Зарифа в Москву, в рамках которого предполагалась его встреча с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, был перенесен. Это связано с внеочередной программой Правительства Ирана.

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