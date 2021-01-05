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11:26   5 Января 2021
Политика

Кабмин РФ сохранил максимальный размер пособия по безработице в 2021 году

Кабмин РФ сохранил максимальный размер пособия по безработице в 2021 году

Правительство России приняло решение сохранить повышенный размер максимального пособия, выплачиваемого россиянам по безработице.

Соответствующее постановление №2393 подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Также сохранится размер минимальной выплаты безработным россиянам, зарегистрированным на бирже труда (1500 рублей).

После начала пандемии максимальная оплата пособия с 8 тыс. рублей повысилась до 12,1 тыс. рублей. Ранее было объявлено, что это временная мера. Но затем кабмин решил оставить размер пособия на прежнем уровне и в нынешнем году.

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#пособие #кабмин #безработица

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