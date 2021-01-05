Сексолог предупредил о возможных последствиях COVID-19 для интимной жизни

Восстановление после коронавирусной инфекции может повлечь некоторые ограничения, в том числе в интимной жизни. Об этом рассказал врач-сексолог Евгений Кульгавчук.

Восстановление после коронавирусной инфекции может повлечь некоторые ограничения, в том числе в интимной жизни. Об этом рассказал врач-сексолог Евгений Кульгавчук.

По его словам, после обширного поражения легких постинфекционная реабилитация может затянуться и на полгода. На этот же период рискуют ухудшиться интимные отношения, поскольку "сексуальная функция отходит на второй план" и человеку не до близости с партнером, пояснил специалист. Кульгавчук отметил, что повлиять на сексуальное здоровье способна и легкая форма COVID-19. В этом случае переболевшему может понадобиться время на восстановление сосудов.

"Если мы говорим о половой функции, то для мужчин это может быть чревато ухудшениями эректильной функции. Может пострадать и его продуктивной потенциал", — уточнил эксперт в комментарии на радио Sputnik.

Врач подчеркнул, что влияние коронавируса на репродуктивную функцию еще предстоит оценить. Но уже сегодня есть данные о его негативном воздействии на выработку тестостерона и на сперматогенез.