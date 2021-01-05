Оперштаб сообщил о 24 246 новых случаях коронавируса в России

Тестирование показало 24 246 новых случаев COVID-19 среди россиян в течение суток.

Тестирование показало 24 246 новых случаев COVID-19 среди россиян в течение суток. Данные приведены из 84 регионов страны. Об этом заявил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В 11,8% случаев не было зафиксировано клинических проявлений болезни. Сообщается о 518 летальных исходах и 22 632 полностью исцелившихся пациентах. Всего на территории России было проведено более 92 млн тестов. За все время выявлено 3 284 384 человека с положительным результатом, 2 662 668 выздоровели, 59 506 умерли.

На первом месте по количеству новых случаев остается Москва с 4 842 заболевшими, сразу после нее идет Санкт-Петербург — 3 649. Наименьшее количество положительных результатов было зафиксировано в Чукотском автономном округе — семь человек. В то же время в Ненецком автономном округе количество новых пациентов составило ноль.