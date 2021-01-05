Байден пообещал американцам выплаты за места демократов в Сенате

Население Америки получит дополнительные выплаты в размере 2 тыс. долларов, если представители Демократической партии будут контролировать Сенат США.

Население Америки получит дополнительные выплаты в размере 2 тыс. долларов, если представители Демократической партии будут контролировать Сенат США.

Такое заявление сделал избранный президент США Джо Байден, выступая перед сторонниками в штате Джорджия. Он призвал поддержать кандидатов в сенаторы Джона Оссофа и Рафаэля Уорнока.

"Если вы отправите Джона и Рафаэля в Вашингтон, то чеки на 2 тыс. долларов будут выданы. Это будет означать восстановление надежды, порядочности и чести для стольких людей, которые сражаются (с коронавирусом — Прим. ред.)", — сказал Байден.

Он отметил, что считает крайне важной помощь государства во время пандемии. По мнению избранного президента США, дебаты по поводу выплат не являются чем-то абстрактным, поскольку так решаются реальные проблемы.