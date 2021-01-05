«Дымовая завеса». Экономист объяснил, зачем Великобритании третий локдаун

Коронавирус стал для властей королевства способом замаскировать грандиозные провалы экономической и внешней политики, полагает Василий Колташов.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ввел в стране третий общенациональный локдаун. Новый, более заразный штамм коронавируса, выявленный в стране еще в середине декабря, «распространяется с пугающей скоростью», заявил он.

По словам Джонсона, ограничительные меры помогут взять мутировавший COVID-19 под контроль. С 5 января британцы смогут покидать дома только в случае крайней необходимости: для похода за продуктами или к врачу, для занятий спортом и поездок на работу, если нет возможности работать удаленно. Магазины, не продающие товары первой необходимости, будут закрыты. Ресторанам разрешили продавать на вынос еду, но не алкоголь.

Школы Соединенного Королевства переходят на режим удаленной работы. Очно учебные заведения смогут посещать лишь дети представителей «ключевых» профессий — врачей, социальных работников, пожарных, полицейских, курьеров, продавцов и так далее.

Stay at home. Protect the NHS. Save lives. pic.twitter.com/PUN79POzAw — Boris Johnson (@BorisJohnson) January 4, 2021

По словам премьер-министра, Британия вступает в «последнюю фазу борьбы с коронавирусом». Из-за распространения нового штамма инфекции нагрузка на больницы сейчас «выше, чем когда-либо с начала пандемии». Локдаун в Англии продлится как минимум до середины февраля. Аналогичные меры до конца января вводят в Шотландии.

Джонсон также пообещал в феврале провести вакцинацию от коронавируса среди четырех приоритетных групп населения. Привиться смогут постояльцы домов престарелых, другие пожилые британцы, медики и люди с хроническими заболеваниями.

Действия британских властей отражают ухудшение общей экономической ситуации в стране, считает экономист, директор Института нового общества Василий Колташов. По его словам, экономику можно останавливать, только когда она сама готова встать на паузу из-за усиления кризиса.

«Если бы власти Британии приняли принципиальное решение девальвировать фунт, то локдаун бы и не понадобился. На первом месте стоят проблемы британской экономики, которые позволяют так действовать. Ситуация в России и других странах весной 2020-го показывает, что двухмесячная пауза последовала не за сообщениями о коронавирусе, а за мощнейшим обвалом на внешних рынках. В этом смысле локдаун концертирует кризис во времени: экономика падает, но пусть мы ограничим ее рамками карантина», — объяснил Колташов «Политике Сегодня».

В ноябре глава британского Минфина Риши Сунак заявил, что экономика Великобритании не вернется к уровню 2019-го в ближайшие два года. Всему виной пандемия коронавируса. А согласно новому прогнозу Бюро бюджетной ответственности (OBR, Office for Budget Responsibility), ВВП страны в 2020 году сократится на 11,3%. По словам Сунака, это самый серьезный спад британской экономики более чем за 300 лет.

Правительство Великобритании тратит огромные деньги на борьбу с пандемией и залезает в рекордные долги, но результаты оставляют желать лучшего, а население недовольно. И если до референдума о Брексите в 2016 году Великобритания была пятой экономикой в мире после США, Китая, Японии и Германии, то в 2021 году, по оценке МВФ, она пропустит вперед Францию и разделит шестое и седьмое места с Индией.

Колташов полагает, что COVID-19 стал для властей королевства отличной маскировкой грандиозного провала экономической и внешней политики Британии.

«Британский обыватель не будет ставить вопрос о том, что все экономические проблемы Британии являются порождением бездарной, безграмотной, примитивной и недальновидной политики консервативный партии и банка Англии. Неадекватность их прогнозов, оценки ситуации, неграмотные действия политики, вся эта история против России. Зачем? Она не дала никакого позитивного эффекта для Британии. А чтобы эти вопросы не ставили в таком виде, надо, чтобы пандемия была на первом месте».

Локдаун выгоден и для самого Джонсона, уверен Колташов. На фоне карантина рейтинг премьер-министра продолжает падать, а лейбористы впервые с 2019 года обгоняют по популярности консерваторов. Впрочем, как считает экономист, главные вопросы британской власти граждане не зададут.

«Карантин ограничивает падение рейтинга премьера. Представьте себе, что без объявления локдауна британцы видели бы такой же развал экономики, но не в течение месяца или двух, а в течение долгого времени. Будут ли люди ассоциировать все с пандемией, или все-таки спросят: "а чем у нас правительство занимается?" А так власти всегда могут сказать: "ну, мы же боремся с пандемией". И становится менее очевидным, что проблемы экономики связаны со всей политикой Британии на протяжении 40 лет. Старая экономическая модель Британии разваливается, но зачем это признавать? Пришел коронавирус и все сломал, а правительству пришлось трижды ставить экономику на паузу», — продолжил собеседник ПС.

Заявление о введении в Великобритании нового национального локдауна было сделано после того, как 4 января главные британские медики рекомендовали повысить уровень опасности COVID-19 до максимального. Специалисты также предупредили о риске перегрева системы здравоохранения в ближайшие три недели.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Великобритании за последние сутки выявили 55 157 новых случаев коронавируса, умерли 455 человек. За последнюю неделю ежедневно фиксируется более 50 тысяч случаев заражения в день. Всего в стране зарегистрировано более 2,6 млн заболевших и 75 137 летальных исхода.

«Ситуация с пандемией в Британии действительно тяжелая, но можно было бы обойтись другими мерами: жесткими контролем, масками, перчатками, измерениями температуры, мерами мобилизационного порядка и ограничительного. Но не тотальная остановка экономики. Все, что власти Британии сейчас шумно сообщают о новом штамме, — это не сколько информация о коронавирусе, сколько дымовая завеса для того, чтобы прикрыть развал экономики и собственную вопиющую неэффективность и бездарность», — заключил экономист.

Новая мутация коронавируса была обнаружена в Великобритании в середине декабря. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что мутировавший штамм передается на 70% быстрее, чем другие виды вируса. Впрочем, ученые не располагают данными о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.

Впоследствии штамм нашли еще в ряде стран. Около 20 государств, в том числе Россия, ограничили авиасообщение с Великобританией. На территории РФ новый штамм не выявлен.