Полиция допросила террориста за попытку подрыва ж/д моста на Кубани

Краснодарские правоохранители смогли выяснить личность злоумышленника, который установил взрывное устройство на железнодорожной переправе около Староминской станицы.

Краснодарские правоохранители смогли выяснить личность злоумышленника, который установил взрывное устройство на железнодорожной переправе около Староминской станицы.

Предполагаемым преступником оказался местный житель, который рассказал о том, что разместил конструкцию из горелки и дизельного, а также бензинового топлива у вокзала. Для того чтобы обезвредить самодельную бомбу, приезжали сотрудники ФСБ, которые работали на месте происшествия в течение нескольких часов, сообщает пресс-служба МВД региона.

По словам минера, он разработал "мину" для акции устрашения. Якобы "бомба" должна была напугать силовиков из Санкт-Петербурга, которые преследуют его, а также курируют трафик наркотических средств, но дать более полных пояснений мужчина не смог. Также он высказался о намерении уехать на территорию Украины.