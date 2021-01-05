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10:13   5 Января 2021
Происшествия

Полиция допросила террориста за попытку подрыва ж/д моста на Кубани

Полиция допросила террориста за попытку подрыва ж/д моста на Кубани

Краснодарские правоохранители смогли выяснить личность злоумышленника, который установил взрывное устройство на железнодорожной переправе около Староминской станицы.

Предполагаемым преступником оказался местный житель, который рассказал о том, что разместил конструкцию из горелки и дизельного, а также бензинового топлива у вокзала. Для того чтобы обезвредить самодельную бомбу, приезжали сотрудники ФСБ, которые работали на месте происшествия в течение нескольких часов, сообщает пресс-служба МВД региона.

По словам минера, он разработал "мину" для акции устрашения. Якобы "бомба" должна была напугать силовиков из Санкт-Петербурга, которые преследуют его, а также курируют трафик наркотических средств, но дать более полных пояснений мужчина не смог. Также он высказался о намерении уехать на территорию Украины.

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