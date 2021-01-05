Слово "аминь" вызвало недовольство республиканцев в Конгрессе США

Молитва, прозвучавшая во время первого заседания Конгресса США, вызвала возмущение у присутствующих.

Молитва, прозвучавшая во время первого заседания Конгресса США, вызвала возмущение у присутствующих.

Чтец закончил свою речь словом "аминь" (amen — Прим.ред.). Ему послышалось однокоренное слово "men", означающее "мужчина", поэтому на волне борьбы за гендерное равноправие он решил добавить от себя "a-woman", что в переводе означает — "женщина".

Этот инцидент вызвал возмущение у республиканца от штата Пенсильвания Гая Решенталера.

"Молитва на открытии 117-го конгресса закончилась словами "аминь и а-женщины". Аминь — это латинское слово, которое значит "да будет так". Это слово не имеет рода", – написал он в Twitter.

Республиканец не упустил шанс уколоть демократов, отметив, что для них факты не имеют никакого значения.