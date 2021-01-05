10:00 5 Января 2021Политика
Трамп призвал сторонников не дать демократам "украсть" места в Сенате
Представители Демократической партии пытаются украсть победу на выборах. С таким заявлением перед сторонниками выступил действующий президент США Дональд Трамп.
Представители Демократической партии пытаются украсть победу на выборах. С таким заявлением перед сторонниками выступил действующий президент США Дональд Трамп.
Накануне глава государства обратился к своим избирателям с призывом не дать демократам украсть победу. Он выступил в штате Джорджия в поддержку сенаторов от Республиканской партии Дэвида Пердью и Келли Леффлер.
"Завтра (5 января — Прим.ред.) вы проголосуйте на важных выборах, страна зависит от вас, весь мир смотрит. Удостоверьтесь в том, что ваши голоса будут засчитаны", — сказал Трамп.
Он в очередной раз заявил, что победил на президентских выборах 3 ноября с большим отрывом. По мнению президента, демократы получили соответствующие результаты только за счет фальсификаций.