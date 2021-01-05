Трамп призвал сторонников не дать демократам "украсть" места в Сенате

Представители Демократической партии пытаются украсть победу на выборах. С таким заявлением перед сторонниками выступил действующий президент США Дональд Трамп.

Представители Демократической партии пытаются украсть победу на выборах. С таким заявлением перед сторонниками выступил действующий президент США Дональд Трамп.

Накануне глава государства обратился к своим избирателям с призывом не дать демократам украсть победу. Он выступил в штате Джорджия в поддержку сенаторов от Республиканской партии Дэвида Пердью и Келли Леффлер.

"Завтра (5 января — Прим.ред.) вы проголосуйте на важных выборах, страна зависит от вас, весь мир смотрит. Удостоверьтесь в том, что ваши голоса будут засчитаны", — сказал Трамп.

Он в очередной раз заявил, что победил на президентских выборах 3 ноября с большим отрывом. По мнению президента, демократы получили соответствующие результаты только за счет фальсификаций.