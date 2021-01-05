Гоген Солнцев намерен увести Пугачеву у Галкина

Гоген Солнцев признался, что под бой курантов загадал сойтись с Аллой Пугачевой. Шоумен не считает помехой для отношений супруга певицы Максима Галкина и свою жену-пенсионерку.

Гоген Солнцев признался, что под бой курантов загадал сойтись с Аллой Пугачевой. Шоумен не считает помехой для отношений супруга певицы Максима Галкина и свою жену-пенсионерку.

Впервые Солнцев признался в симпатии к Примадонне в конце прошлого года. Как оказалось, он повесил на стену постер с ее портретом, что не понравилось его супруге. Жена шоумена, 65-летняя Екатерина Терешкович, в приступе ревности сорвала плакат.

Гоген рассказал, что любил артистку всю жизнь, причем не только как талантливую исполнительницу, но и шикарную женщину. Однако до недавнего времени шоумен не решался демонстрировать истинные чувства, боясь отказа. В итоге он решил потратить на мечту быть с любимой свое новогоднее желание. Екатерина, по словам звезды, не идет ни в какое сравнение с Пугачевой.

"Катя стареет на глазах. За два года нашей совместной жизни она вся высохла. Алкоголизм, как известно, до добра не доводит. А Алла Борисовна только молодеет", — подметил Гоген в интервью "Собеседнику".

Он решил, что постарается чаще видеться с певицей в 2021 году и при встрече попробует ее очаровать. Все же Максиму Галкину скоро стукнет 45 — он тоже не молодеет, заключил шоумен.