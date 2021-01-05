Меньшиков объяснил, почему считает актерское ремесло "идиотским"
Театральный режиссер высказал неожиданное мнение. Он считает актерскую профессию "идиотской", потому что нет четких критериев для оценки таланта исполнителей ролей.
Российский 60-летний актер Олег Меньшиков известен массовому зрителю по ролям в фильмах "Легенда №17" и "Вторжение". В соцсетях поклонники часто хвалят талант актера, который с легкостью перевоплощается в любых персонажей. В новом выпуске шоу "Георгий за кадром", выходящем на YouTube, Меньшиков рассказал, что на самом деле думает об актерской профессии. Оказалось, что он совсем не восхищается этим ремеслом, а считает его "идиотским".
"Актер — это когда вам нравится, а мне не нравится. И спор тут бесполезен, потому что у вас куча аргументов за актера Х, а у меня будет куча аргументов против. Это профессия такая идиотская, потому что критериев нет", — высказал свое мнение Олег Меньшиков.
Актер с 2012 года руководит театром имени Ермоловой в Москве. В интервью он заявил, что нашел себя именно в этой нише. Народному артисту России нравится придумывать новые постановки, наблюдать за репетициями и процессом рождения нового спектакля. Он также отметил, что вряд ли бы смог снять хороший фильм, так как у него нет соответствующего видения.