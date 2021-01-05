Меньшиков объяснил, почему считает актерское ремесло "идиотским"

Театральный режиссер высказал неожиданное мнение. Он считает актерскую профессию "идиотской", потому что нет четких критериев для оценки таланта исполнителей ролей.

Театральный режиссер высказал неожиданное мнение. Он считает актерскую профессию "идиотской", потому что нет четких критериев для оценки таланта исполнителей ролей.

Российский 60-летний актер Олег Меньшиков известен массовому зрителю по ролям в фильмах "Легенда №17" и "Вторжение". В соцсетях поклонники часто хвалят талант актера, который с легкостью перевоплощается в любых персонажей. В новом выпуске шоу "Георгий за кадром", выходящем на YouTube, Меньшиков рассказал, что на самом деле думает об актерской профессии. Оказалось, что он совсем не восхищается этим ремеслом, а считает его "идиотским".

"Актер — это когда вам нравится, а мне не нравится. И спор тут бесполезен, потому что у вас куча аргументов за актера Х, а у меня будет куча аргументов против. Это профессия такая идиотская, потому что критериев нет", — высказал свое мнение Олег Меньшиков.

Актер с 2012 года руководит театром имени Ермоловой в Москве. В интервью он заявил, что нашел себя именно в этой нише. Народному артисту России нравится придумывать новые постановки, наблюдать за репетициями и процессом рождения нового спектакля. Он также отметил, что вряд ли бы смог снять хороший фильм, так как у него нет соответствующего видения.