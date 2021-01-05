Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
9:36   5 Января 2021
Происшествия

Свыше 22 тыс. человек остались без электричества в Иркутской области

Свыше 22 тыс. человек остались без электричества в Иркутской области

Аварийное отключение электроэнергии произошло в восьми населенных пунктах Иркутского района. Без света остались более 22 тысяч человек.

Подача электроэнергии ограничена в более чем 7,6 тыс. домов. В восстановительных работах задействованы шесть человек из числа личного состава регионального МЧС и две единицы спецтехники.

Некоторое время назад журналисты Федерального агентства новостей сообщали, что более трех тысяч жителей Иркутска остались без света и электричества при температуре минус 30 градусов. Об аварийном отключении энергоснабжения сообщили в пресс-службе городской электросетевой компании.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#иркутск #электричество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров