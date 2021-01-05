Британский премьер объявил о введении карантина в королевстве

Правительство Великобритании вводит национальный карантин и закрывает школы из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон.

Правительство Великобритании вводит национальный карантин и закрывает школы из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон.

Он выступил с телеобращением к нации, в котором сообщил, что новый вариант коронавируса, обнаруженный в королевстве, "распространяется с пугающей скоростью". По словам Джонсона, из-за этого система здравоохранения оказалась перегруженной.

Все британские школы с 5 января переходят на дистанционный формат обучения. Посещать их смогут лишь дети представителей "ключевых" профессий — врачей, соцработников, пожарных, полицейских, курьеров, продавцов и ряда других. Выходить на улицу граждане смогут только на прогулку, к врачу или в магазин. Людям с тяжелыми хроническими заболеваниями покидать дома не рекомендуется.

Сроки локдауна зависят от того, насколько будет повышаться уровень заболеваемости. Уже в феврале Джонсон пообещал провести вакцинацию от коронавируса среди четырех приоритетных групп населения. Препарат получат медики, пенсионеры в домах престарелых, пожилые и люди, имеющие тяжелые хронические заболевания.