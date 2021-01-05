Россияне назвали свои основные страхи в 2021 году

Социологи провели опрос, в ходе которого выяснили: многие россияне боятся, что события 2021 года будут хуже 2020 года.

Социологи провели опрос, в ходе которого выяснили: многие россияне боятся, что события 2021 года будут хуже 2020 года.

Участниками социологического исследования стали 1,6 тыс. экономически активных россиян возрастом от 18 лет. Респонденты представляли 351 населенный пункт страны. Каждый из них отвечал на вопросы в период с 23 по 27 декабря прошлого года, сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис SuperJob.

"Каждый девятый больше всего боится, что в плане потрясений 2021 год окажется хуже 2020-го", — рассказали специалисты.

За образование детей в 2021 году боится 7% респондентов. Еще 6% участников опроса заявили о страхе перед новыми ограничениями, которые могут коснуться сфер услуг, культуры и развлечений. При этом страх безработицы присутствует у 33% россиян, принявших участие в социологическом исследовании.