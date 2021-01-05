Похудение после праздников обойдется россиянам в 11 тысяч рублей

Спортивный набор для активного отдыха зимой, который поможет прийти в форму после застолий, в среднем будет стоить около 11 тысяч рублей на всю семью, сообщают аналитики "Авито".

Спортивный набор для активного отдыха зимой, который поможет прийти в форму после застолий, в среднем будет стоить около 11 тысяч рублей на всю семью, сообщают аналитики "Авито".

В указанный комплект входят ватрушка, ледянка, снежколепы, лыжи и коньки. Именно эти средства необходимы для того, чтобы активно проводить время в зимний период времени.

Представители отечественного сервиса для размещения объявлений также отметили, что домашние занятия спортом обойдутся дешевле. Исследования показали, что средняя цена на гантели составляет 2,7 тысячи рублей, на коврик для йоги и фитнеса можно потратить 1 тысячу рублей. Дороже всего стоит велотренажер — 10,5 тысячи рублей. Однако именно благодаря ударной нагрузки на имитаторе велосипеда можно сбросить большую часть лишних килограммов, сообщают эксперты.