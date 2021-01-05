Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
8:13   5 Января 2021
Экономика

Оштрафованные взяточники за год задолжали 31 миллиард рублей

Оштрафованные взяточники за год задолжали 31 миллиард рублей

Средний размер штрафа составляет 5 миллионов рублей. В списке осужденных за коррупцию за период с января по ноябрь 2020 года значилось восемь с половиной тысяч человек.

Федеральная служба судебных приставов объявила в розыск 608 осужденных взяточников, которые в общей сложности задолжали 1,5 млрд рублей. Сотрудники ФССП также разыскивают имущество, которое оценивается более, чем в 1,7 млрд рублей, передает ТАСС.

Удалось взыскать предъявленные штрафы с 1,7 тыс. осужденных, еще 1,2 согласились добровольно выплатить необходимые суммы. Около 300 производств смогли завершить без взыскания денежных средств.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#штраф #долг #взяточники

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров