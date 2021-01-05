Трамп ответил на критику Байдена обещанием показать "реальные" итоги выборов

Президент США Дональд Трамп планирует победить в тех штатах, где официально признали его поражение. Об этом глава Белого дома объявил на митинге в Джорджии.

Президент США Дональд Трамп планирует победить в тех штатах, где официально признали его поражение. Об этом глава Белого дома объявил на митинге в Джорджии.

Демократ и конкурент Трампа Джо Байден обвинил своего соперника в "нытье" и "жалобах" в то время, когда необходимо бороться с коронавирусом. Американский лидер ответил на замечание противника и заявил, что выиграет все восемь штатов, а не только Джорджию, передает РИА Новости.

"Посмотрите, что будет в последующие пару недель, что произойдет и что откроется", — заявил Трамп.

Дональд Трамп не признает итоги голосования, считая выборы сфальсифицированными. Инаугурация нового президента США запланирована на 20 января.