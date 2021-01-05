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6:23   5 Января 2021
Политика

Украинский дипломат пригрозил России повтором Афганской войны

Украинский дипломат пригрозил России повтором Афганской войны

Киев "перейдет в наступление" в случае, если начнется война с Россией. Об этом заявил советник по информационной политике Алексей Арестович.

Чиновник похвастался "мощью" украинского оружия и военной техники. Он объявил, что Украина отстреляла по России более 100 "самых крутых ракет".

"Украина стала бы для них Афганистаном, только покруче, у нас же полный комплекс вооружений", — добавил Арестович.

Дипломат пошел еще дальше и объявил, что "лучше украинских ракет может быть только ядерное оружие". Сейчас ВСУ продолжают хаотично обстреливать территорию Донбасса, возможно, ее Арестович и причислил к России.

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#россия #украина #афганистан

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