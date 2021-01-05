Арабские страны Персидского залива откроют границы с Катаром

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет откроют свои наземные, воздушные и морские границы с Катаром. Соответствующее соглашение должны подписать 5 января в Эр-Рияде.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет откроют свои наземные, воздушные и морские границы с Катаром. Соответствующее соглашение должны подписать 5 января в Эр-Рияде.

Государства намерены снять блокаду с Катара, Доха же в свою очередь откажется от всех исков против этих стран, передает РИА Новости. Саудовская Аравия уже готова открыть границы, заявил глава МИД Кувейта Ахмед Нассер ас-Сабах.

Саммит Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива должен стать объединяющим событием между конфликтовавшими странами. Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в 2017 году заподозрили Катар в сотрудничестве с террористами и вмешательстве в дела арабских стран.