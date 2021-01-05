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5:05   5 Января 2021
Наука

Немецкий дерматолог назвала кожный зуд одним из симптомов рака

Немецкий дерматолог назвала кожный зуд одним из симптомов рака

Дерматолог Яэль Адлер рассказала о кожных симптомах таких заболеваний, как диабет и рак, сообщает немецкий журнал FOCUS.

Врач объяснила, что внешние признаки на лице и теле могут говорить о наличии серьезных недугов. Например, акне, покраснения и кожные раздражения порой являются следствием плохого функционирования внутренних органов. На проблемы с желудочно-кишечным трактом указывает экзема.

Однако особое внимание стоит обратить на зуд, считает Адлер, поскольку эта проблема не возникает без серьезной причины. Зачастую она указывает на нарушение обмена веществ и ведет к диабету или даже раку. Дерматолог рекомендовала обращаться за помощью к специалисту при любых кожных изменениях.

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