Первых пациентов с "британским" штаммом коронавируса выявили в Словакии

Первые случаи заражения новым штаммом коронавируса обнаружены на территории Словакии. Речь идет о мутации коронавируса, ранее распространившейся в Великобритании.

Первые случаи заражения новым штаммом коронавируса обнаружены на территории Словакии. Речь идет о мутации коронавируса, ранее распространившейся в Великобритании.

Новый штамм коронавируса был выявлен в образцах, взятых в районе Михаловце. Он обнаружен учеными из Университета Коменского в Братиславе, уточнил глава Минздрава Словакии Марек Крайчи в соцсети Facebook.

Власти Великобритании 14 декабря заявили об обнаружении нового вида коронавируса. Он отличается способностью к быстрому распространению. Инфекцию зафиксировали на юго-востоке Англии и в Лондоне, передает RT.