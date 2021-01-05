4:15 5 Января 2021Общество
Первых пациентов с "британским" штаммом коронавируса выявили в Словакии
Первые случаи заражения новым штаммом коронавируса обнаружены на территории Словакии. Речь идет о мутации коронавируса, ранее распространившейся в Великобритании.
Первые случаи заражения новым штаммом коронавируса обнаружены на территории Словакии. Речь идет о мутации коронавируса, ранее распространившейся в Великобритании.
Новый штамм коронавируса был выявлен в образцах, взятых в районе Михаловце. Он обнаружен учеными из Университета Коменского в Братиславе, уточнил глава Минздрава Словакии Марек Крайчи в соцсети Facebook.
Власти Великобритании 14 декабря заявили об обнаружении нового вида коронавируса. Он отличается способностью к быстрому распространению. Инфекцию зафиксировали на юго-востоке Англии и в Лондоне, передает RT.