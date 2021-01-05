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4:15   5 Января 2021
Общество

Первых пациентов с "британским" штаммом коронавируса выявили в Словакии

Первых пациентов с "британским" штаммом коронавируса выявили в Словакии

Первые случаи заражения новым штаммом коронавируса обнаружены на территории Словакии. Речь идет о мутации коронавируса, ранее распространившейся в Великобритании.

Новый штамм коронавируса был выявлен в образцах, взятых в районе Михаловце. Он обнаружен учеными из Университета Коменского в Братиславе, уточнил глава Минздрава Словакии Марек Крайчи в соцсети Facebook.

Власти Великобритании 14 декабря заявили об обнаружении нового вида коронавируса. Он отличается способностью к быстрому распространению. Инфекцию зафиксировали на юго-востоке Англии и в Лондоне, передает RT.

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#словакия #коронавирус #COVID-19

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