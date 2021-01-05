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3:46   5 Января 2021
Происшествия

Заболевшая COVID-19 депутат задержана за нарушение карантина в Шотландии

Заболевшая COVID-19 депутат задержана за нарушение карантина в Шотландии

Представитель Шотландской национальной партии Маргарет Фаррье нарушила меры самоизоляции. Женщина знала, что заражена коронавирусом, но все равно отправилась в путешествие.

Депутат сдала тест на COVID-19 и, не дожидаясь результатов, отправилась в Лондон, чтобы принять участие в собрании парламента в Вестминстере. Когда Маргарет Фаррье получила положительный результат теста, она проигнорировала заражение и уехала обратно в Шотландию, сообщают правоохранительные органы Эдинбурга.

Скотланд-Ярд заявил, что данная ситуация комментироваться не будет. Полномочия с депутата были сняты. Женщине предъявлено обвинение в преступном и безответственном поведении на фоне распространения опасного вируса.

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#шотландия #скотланд-ярд #нарушение карантина #Маргарет Фаррье

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