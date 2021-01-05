Отряд ВСУ спел песню об "истреблении москалей" и "возвращении" Крыма

Видео, на котором подразделение Вооруженных сил Украины идет строем и поет антироссийскую песню, появилось в Сети. Его опубликовал военкор Андрей Руденко в своем Telegram.

Видео, на котором подразделение Вооруженных сил Украины идет строем и поет антироссийскую песню, появилось в Сети. Его опубликовал военкор Андрей Руденко в своем Telegram.

Военные исполнили переделанную американскую песню, они хором объявили, что "будут бить москаля". В тексте также упоминается Крым, который ВСУ намерены "вернуть", а за ним и Кубань.

"Могут они провести свое гастрольное варьете на улице Артема в Донецке? Ну, или на площади Нахимова в Севастополе, или на улице Красной в Краснодаре? И сколько после этого проживут? Ни одно подразделение в Донбассе, даже люто ненавидящее бандеровскую падаль, не позволит себе опуститься до такого исполнения. Потому что там парни серьезные", — заметил военный корреспондент Александр Сладков.

Он назвал военных ВСУ клоунами и поинтересовался, когда же они уже перестанут петь и будут действовать. Военкор добавил, что в Донбассе поют о случившемся, а не о своих сновидениях.