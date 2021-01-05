Пушков усомнился в способности западных лидеров "изменить мир к лучшему"

Жители Германии назвали политиков, которые могут "изменить мир к лучшему". Сенатор Алексей Пушков раскритиковал вошедших в тройку лидеров.

Жители Германии назвали политиков, которые могут "изменить мир к лучшему". Сенатор Алексей Пушков раскритиковал вошедших в тройку лидеров.

Опрошенные немцы возлагают надежды на кандидата в президенты США Джо Байдена, канцлера Германии Ангелу Меркель и главу Франции Эммануэля Макрона. Пушков объяснил, что граждане ФРГ привыкли уповать на Вашингтон, но лучше от этой позиции отказаться.

"И возраст преклонный, и Америка нестабильна, и пандемия там далека от завершения", — заявил Пушков в своем Telegram-канале.

Меркель через полгода покинет свой пост, поэтому на нее надеяться также не стоит. А Макрон занимается спасением страны от эпидемии, "желтых жилетов" и радикальных исламистов, поэтому ему точно некогда заниматься мировыми проблемами, уверен сенатор.