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0:19   5 Января 2021
Происшествия

Ученый Рогачев умер от последствий COVID-19 в петербургской больнице

Ученый Рогачев умер от последствий COVID-19 в петербургской больнице

Историк и общественный деятель из Республики Коми Михаил Рогачев умер на 69 году жизни, сообщает пресс-служба региона.

Причиной смерти стали осложнения после перенесенной коронавирусной инфекции. С лета историк находился в больнице Санкт-Петербурга. По словам членов семьи, мужчина шел на поправку, и они не ожидали подобного исхода.

Глава региона Владимир Уйба выразил соболезнования родным и близким Рогачева. Ученый написал ряд научных статей, которые были опубликованы в российских и зарубежных изданиях. Кроме того, он участвовал в написании энциклопедии "Республика Коми", "Атлас Республики Коми" и "История Республики Коми".

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#смерть #республика коми #COVID-19 #Михаил Рогачев

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