Бывшего президента ЦАР обвиняют в организации вооруженного захвата власти

Специальная группа, занимающаяся выявлением нарушений в ходе выборов, будет вести расследование по делу бывшего лидера Центральноафриканской Республики Франсуа Бозизе.

Специальная группа, занимающаяся выявлением нарушений в ходе выборов, будет вести расследование по делу бывшего лидера Центральноафриканской Республики Франсуа Бозизе.

Политика подозревают в организации вооруженного восстания и попытке захвата действующей власти, передает Федеральное агентство новостей. Следствие также занимается членами преступного сообщества, приближенными Бозизе.

Сотрудники прокуратуры ЦАР уже предъявили обвинения в убийствах, грабеже и участии в заговоре против законной власти ряду участников незаконных вооруженных формирований. Задержанные дали показания и признались, что выполнили распоряжения руководителей антиправительственных группировок.