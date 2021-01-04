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23:40   4 Января 2021
Политика

Бывшего президента ЦАР обвиняют в организации вооруженного захвата власти

Бывшего президента ЦАР обвиняют в организации вооруженного захвата власти

Специальная группа, занимающаяся выявлением нарушений в ходе выборов, будет вести расследование по делу бывшего лидера Центральноафриканской Республики Франсуа Бозизе.

Политика подозревают в организации вооруженного восстания и попытке захвата действующей власти, передает Федеральное агентство новостей. Следствие также занимается членами преступного сообщества, приближенными Бозизе.

Сотрудники прокуратуры ЦАР уже предъявили обвинения в убийствах, грабеже и участии в заговоре против законной власти ряду участников незаконных вооруженных формирований. Задержанные дали показания и признались, что выполнили распоряжения руководителей антиправительственных группировок.

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#расследование #цар #Франсуа Бозизе

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