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22:41   4 Января 2021
Политика

Туадера уверенно выиграл выборы в ЦАР, несмотря на попытки боевиков запугать население

Туадера уверенно выиграл выборы в ЦАР, несмотря на попытки боевиков запугать население

Действующий глава Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера набрал 53,9% голосов на прошедших 27 декабря президентских выборах.

Свою гражданскую позицию высказали 76% избирателей, отметил посол РФ в Банги Владимир Титоренко, передает РИА Новости. Вслед за Туадера идет представитель оппозиционной коалиции COD-2020 Анисе-Жорж Доголеле, его поддержали 21,01% граждан.

Другие 15 кандидатов набрали всего по одному проценту голосов. Независимые наблюдатели не зафиксировали серьезных нарушений в ходе выборов, несмотря на провокации со стороны боевиков. Окончательное подведение итогов голосования назначено на 19 января.

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