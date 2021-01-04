МИД РФ предложил включить Хафтара и сторонников Каддафи в диалог по Ливии

Фельдмаршал ЛНА Халифа Хафтар и сторонники экс-президента Ливии Муаммара Каддафи должны участвовать в политическом диалоге по Ливии. Так считает замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Фельдмаршал ЛНА Халифа Хафтар и сторонники экс-президента Ливии Муаммара Каддафи должны участвовать в политическом диалоге по Ливии. Так считает замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Участие Хафтара и сторонников Каддафи в диалоге по Ливии позволит достичь объективности на предстоящих выборах в стране, заявил Вершинин. Избирательный процесс стартует в североафриканской стране 24 декабря 2021 года.

"Такие решения должны вырабатываться в рамках диалога при максимально широком спектре участия сил, включая командующего Ливийской национальной армией Хафтара и сторонников Каддафи", — отметил замминистра иностранных дел РФ в беседе с РИА Новости.

Дата проведения выборов в Ливии была согласована на Форуме политического диалога в Тунисе, который прошел под эгидой Миссии ООН по поддержке Ливии. Вершинин считает, что мероприятие станет важным шагом на пути урегулирования кризиса в североафриканской стране, передает Федеральное агентство новостей.