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21:17   4 Января 2021
Политика

Власти Украины "убили экономику" ограничениями из-за COVID-19

Власти Украины "убили экономику" ограничениями из-за COVID-19

Вводить жесткие меры в период распространения коронавируса на Украине было нельзя. Об этом заявил экономический эксперт Александр Охрименко.

Украинские власти в марте полностью закрыли государственную границу и все общественные учреждения, остановили транспорт, приостановили работу школ. Фактически полный локдаун привел к серьезному падению экономики, передает РИА Новости.

"С моей точки зрения, сокращение экономики — это ошибка власти, когда они ввели карантин. Карантин в таком виде нельзя было вводить. Потому что карантин не сработал, никак не помог медицине, а экономику убил. Это была ошибка", — заявил Охрименко.

Он добавил, что без таких мер показатель падения экономики составил бы 1,5%. Сейчас же его оценивают от 4,8 до 8%.

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#украина #экономика #Александр Охрименко

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