20:34 4 Января 2021Политика
Кремль сообщил о подготовке Путина к рабочей встрече 5 января
Российский президент Владимир Путин готовится к совещанию, которое состоится 5 января. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с журналистами.
Российский президент Владимир Путин готовится к совещанию, которое состоится 5 января. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с журналистами.
Предстоящая встреча станет первым публичным совещанием Путина в этом году. По словам Пескова, мероприятие пройдет в видеоформате.
"Совещание готовится. Информация будет предоставлена", — отметил пресс-секретарь.
Песков ранее сообщал, что пандемия коронавируса незначительно отразилась на рабочем графике Путина.