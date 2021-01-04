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20:34   4 Января 2021
Политика

Кремль сообщил о подготовке Путина к рабочей встрече 5 января

Кремль сообщил о подготовке Путина к рабочей встрече 5 января

Российский президент Владимир Путин готовится к совещанию, которое состоится 5 января. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

Предстоящая встреча станет первым публичным совещанием Путина в этом году. По словам Пескова, мероприятие пройдет в видеоформате.

"Совещание готовится. Информация будет предоставлена", — отметил пресс-секретарь.

Песков ранее сообщал, что пандемия коронавируса незначительно отразилась на рабочем графике Путина.

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