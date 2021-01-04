Максим Галкин назвал 71-летнюю Аллу Пугачеву потрясающей хозяйкой

Российский шоумен Максим Галкин дал интервью Арману Давлетярову, в котором рассказал о жизни с 71-летней певицей Аллой Пугачевой.

Российский шоумен Максим Галкин дал интервью Арману Давлетярову, в котором рассказал о жизни с 71-летней певицей Аллой Пугачевой.

Ведущий передачи "Лучше всех" на Первом канале Максим Галкин стал гостем YouTube-шоу "Интеллигентный юмор", где рассказал подробности о жизни с Примадонной российской эстрады Аллой Пугачевой. По словам юмориста, певица, несмотря на возраст, сама занимается домом. Галкин не стал отрицать, что в замке у артистки есть помощники, но отметил, что она является потрясающей хозяйкой и отлично готовит.

"Алла с метлой не бегает, хотя может! Готовит она прекрасно. Алла потрясающая хозяйка. <…> Я свою жизнь без Аллы не представляю. Более того, я не помню состояние своей души до того, как в нее попала Алла. <…> Я благодарен ей за детей, <…> за то, что терпит мое занудство", — рассказал в рамках шоу Максим Галкин.

Он также поделился воспоминаниями о том, что когда вместе с Аллой жил в московской квартире, домработницы у них вообще не было и именитая певица сама наводила порядок дома. Он считает это время "особым кайфом" в их истории.