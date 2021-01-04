Украина заработала на платных камерах в СИЗО 2 миллиона гривен

Платные камеры в СИЗО на Украине приносят первую прибыль, заявил министр юстиции страны.

Платные камеры в СИЗО на Украине приносят первую прибыль: меньше чем за год сумма превысила 2 миллиона гривен (более 5 миллионов рублей), поделился украинский министр юстиции Денис Малюська в Facebook.

Чиновник утверждает, что вырученные средства пошли на ремонт бесплатных камер в киевских следственных изоляторах. Себестоимость ремонта в одной камере, рассчитанной на 22 человека, составила 67 450 гривен (более 176 тысяч рублей) — Малюська предоставил подписчикам копию сметы.

«Новая камера в новом году! Помещение без плесени от Деда Мороза!», — написал министр в социальной сети.

Комментаторы в Facebook-аккаунте министра юстиции отмечают, что в отремонтированные на полученные деньги изоляторы сажают только за «вознаграждение», а косметический ремонт бесплатных СИЗО не слишком улучшает условия содержания в камере, где на 22 человека приходится один туалет.

Систему платных камер СИЗО правительство Украины ввело в апреле прошлого года. По задумке министров, нововведение должно было помочь борьбе с коррупцией и снизить расходы на содержание арестованных.

«Пусть за лучшую камеру платит не взятка, а перечисление в бюджет», — объяснял весной Малюська в комментарии Deutsche Welle.

От обычных изоляторов платные отличаются повышенным комфортом, но позволить скоротать срок ареста там может себе не каждый. Например, сутки пребывания в «vip-камере» в СИЗО Запорожья обойдется в 570 гривен (1490 рублей), неделя стоит 1990 гривен (5202 рубля), а месяц — 3410 гривен (8915 рублей).

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