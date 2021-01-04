Ученые назвали динозавров самыми опасными животными в истории Земли

Динозавры считаются самыми опасными животными на Земле за всю историю существования планеты. Специалисты объяснили, почему рептилии получили такой статус.

Динозавры считаются самыми опасными животными на Земле за всю историю существования планеты. Специалисты объяснили, почему рептилии получили такой статус.

Опасность динозавров заключалась в их огромных размерах, высокой скорости движений и острых клыках, которые могли обладать уникальными особенностями. Самыми крупными особями на Земле были титанозавры. Длина их тела достигала 37 метров, а вес составлял около 69 тонн. Этот вид травоядных мог случайно затоптать огромными лапами маленьких животных, пишут "Актуальные новости".

Хищные динозавры имели гораздо меньшие размеры. Длина тела спинозавров не превышала 16 метров, а тираннозавров – 13 метров. Самыми быстрыми в истории науки считаются галлимимы. Они имели беззубые клювы и длинные задние лапы с тремя пальцами на каждой стопе. Особи походили на больших кур и передвигались со скоростью до 40 километров в час. Смертельную опасность представляли зубы динозавров, считают ученые.