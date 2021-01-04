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20:12   4 Января 2021
Технологии

Украина купила у США программное обеспечение для мониторинга новостей в Сети

Украина купила у США программное обеспечение для мониторинга новостей в Сети

США предоставят Украине специально программное обеспечение для анализа информации из сетевых СМИ.

О поставках договорились киевские власти и представители Пентагона, как сообщила в понедельник, 4 января, пресс-служба украинского ведомства.

Программы будут анализировать записи с новостных сайтов и публикации в социальных сетях. ПО будет работать как с международными СМИ, так и региональными источниками и будет создавать персональные потоки информации с различных ресурсов.

Подписав с США договор на поставку ПО, киевские власти обязались не закупать оборудование у китайских техногигантов Huawe и ZTE Corporation, а также у их дочерних компаний.

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#украина #пентагон #мониторинг сми

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