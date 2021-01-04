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19:55   4 Января 2021
Политика

Трамп назвал недостоверными результаты американских выборов

Трамп назвал недостоверными результаты американских выборов

Президент США Дональд Трамп прокомментировал утверждение итогов американских выборов. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

Глава Соединенных Штатов пообещал продемонстрировать "реальные цифры" во время своего вечернего выступления в штате Джорджия.

"Как можно сертифицировать выборы, если недостоверность сертифицируемых цифр доказуема", — отметил Трамп.

Специалисты придерживаются мнения, что Палата представителей США выступит против любой инициативы, которая поставит под сомнение победу демократа Джо Байдена на выборах. Однако порядка десяти сенаторов-республиканцев готовы оспорить результаты голосования.

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#сша #выборы #трамп

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