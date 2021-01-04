Трамп назвал недостоверными результаты американских выборов

Президент США Дональд Трамп прокомментировал утверждение итогов американских выборов. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал утверждение итогов американских выборов. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

Глава Соединенных Штатов пообещал продемонстрировать "реальные цифры" во время своего вечернего выступления в штате Джорджия.

"Как можно сертифицировать выборы, если недостоверность сертифицируемых цифр доказуема", — отметил Трамп.

Специалисты придерживаются мнения, что Палата представителей США выступит против любой инициативы, которая поставит под сомнение победу демократа Джо Байдена на выборах. Однако порядка десяти сенаторов-республиканцев готовы оспорить результаты голосования.