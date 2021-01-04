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19:37   4 Января 2021
Общество

Американские СМИ раскрыли, почему Навальному опасно оставаться на Западе

Американские СМИ раскрыли, почему Навальному опасно оставаться на Западе

Авторы американского журнала Forbes допустили, что блогера Алексея Навального быстро забудут на родине, если он не вернется в страну в ближайшее время.

Такое мнение выразил в своей колонке автор книги "Назначение Москвы: репортажи о России от Ленина до Путина" Джеймс Роджерс. Он уверен, что влияние Навального в России сходит на нет, пока он находится за границей, передает ФАН.

Пока сторонники скандально известного блогера планируют принять участие в выборах в Госдуму в 2021 году, он сам находится "на лечении" в Германии. Авторы Forbes уверены, что Навальный, как глава и основатель ФБК (признан иноагентом), должен вернутся перед выборами. В противном случае его команда не наберет голоса и с треском провалится. Роджерс также отметил, что длительное пребывание Навального за рубежом негативно сказывается и на его взаимодействии с соратниками.

Еще в октябре блогер заявил немецкой прессе, что вернется в Россию. По последним данным Навальный все еще пребывает в ФРГ "на реабилитации". На родине против него было возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере. Вероятно, по этой причине Алексей Навальный не торопится выполнять октябрьские обещания и не стремится домой, где ему светит тюремный срок. Эксперты допускают, что судебное преследование в России может стать поводом для получения Навальным статуса политического беженца и дальнейшего проживания в Германии.

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#фрг #навальный #выборы в госдуму

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