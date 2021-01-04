Американские СМИ раскрыли, почему Навальному опасно оставаться на Западе

Авторы американского журнала Forbes допустили, что блогера Алексея Навального быстро забудут на родине, если он не вернется в страну в ближайшее время.

Авторы американского журнала Forbes допустили, что блогера Алексея Навального быстро забудут на родине, если он не вернется в страну в ближайшее время.

Такое мнение выразил в своей колонке автор книги "Назначение Москвы: репортажи о России от Ленина до Путина" Джеймс Роджерс. Он уверен, что влияние Навального в России сходит на нет, пока он находится за границей, передает ФАН.

Пока сторонники скандально известного блогера планируют принять участие в выборах в Госдуму в 2021 году, он сам находится "на лечении" в Германии. Авторы Forbes уверены, что Навальный, как глава и основатель ФБК (признан иноагентом), должен вернутся перед выборами. В противном случае его команда не наберет голоса и с треском провалится. Роджерс также отметил, что длительное пребывание Навального за рубежом негативно сказывается и на его взаимодействии с соратниками.

Еще в октябре блогер заявил немецкой прессе, что вернется в Россию. По последним данным Навальный все еще пребывает в ФРГ "на реабилитации". На родине против него было возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере. Вероятно, по этой причине Алексей Навальный не торопится выполнять октябрьские обещания и не стремится домой, где ему светит тюремный срок. Эксперты допускают, что судебное преследование в России может стать поводом для получения Навальным статуса политического беженца и дальнейшего проживания в Германии.