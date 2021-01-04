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19:12   4 Января 2021
Общество

Новый прибор Diagnovir выявляет наличие вируса SARS-CoV-2 за 10 секунд

Новый прибор Diagnovir выявляет наличие вируса SARS-CoV-2 за 10 секунд

Группа турецких ученых изобрела прибор, который способен диагностировать наличие в организме коронавирусной инфекции за 10 секунд.

Об этом сообщила пресс-служба Билькентского университета в Анкаре, где и работают исследователи. Прибор назвали Diagnovir.

Проба для теста берется с внутренней стороны щеки, смешивается со специальным раствором. Образец помещается на чип для выявления патогенов. Принцип работы основан на оптических свойствах, когда биосенсор улавливает наличие вируса SARS-CoV-2, оптическая система меняет цвет. Весь процесс диагностики занимает не более 10 секунд.

Испытания показали, что эффективность прибора составляет 99%. Технология разработана турецкими учеными за семь месяцев, изобретение планируют запатентовать. Исследователи уверены, что прибор можно использовать и для выявления других патологий.

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