Глава РФ согласовал порядок действий при появлении новых инфекций в стране
Президент РФ Владимир Путин утвердил порядок действий властей при проникновении и распространении в стране опасных инфекций.
Сообщается, что Путин подписал указ об алгоритме действий в случае появления на территории РФ опасных заболеваний. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.
По указу, в целях недопущения возникновения ЧС в стране, власти России в течение трех месяцев должны разработать и утвердить единый алгоритм межведомственного и межрегионального взаимодействия. Кроме того, главой российского государства было принято решение о создании координационного совета, который будет контролировать деятельность органов власти и предупреждать угрозы санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
"В целях оперативного реагирования на складывающуюся санитарно-эпидемиологическую обстановку Правительство России создает координационный совет", — написано в документе.
Указ вступает в силу со дня его подписания.