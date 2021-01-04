Глава РФ согласовал порядок действий при появлении новых инфекций в стране

Президент РФ Владимир Путин утвердил порядок действий властей при проникновении и распространении в стране опасных инфекций.

Президент РФ Владимир Путин утвердил порядок действий властей при проникновении и распространении в стране опасных инфекций.

Сообщается, что Путин подписал указ об алгоритме действий в случае появления на территории РФ опасных заболеваний. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

По указу, в целях недопущения возникновения ЧС в стране, власти России в течение трех месяцев должны разработать и утвердить единый алгоритм межведомственного и межрегионального взаимодействия. Кроме того, главой российского государства было принято решение о создании координационного совета, который будет контролировать деятельность органов власти и предупреждать угрозы санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

"В целях оперативного реагирования на складывающуюся санитарно-эпидемиологическую обстановку Правительство России создает координационный совет", — написано в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания.