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18:58   4 Января 2021
Политика

Журналист Венедиктов усомнился в "отравлении" Навального

Журналист Венедиктов усомнился в "отравлении" Навального

Совладелец и главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов подверг сомнению версию об "отравлении" блогера Алексея Навального. Об этом пишет издание "ПолитЭксперт".

Журналист-расследователь издания Bellingcat Христо Грозев опубликовал информацию о перемещении лиц, которые якобы причастны к произошедшему с Навальным. Однако Венедиктов не стал комментировать материал из-за недостатка фактов.

Главред "Эхо Москвы" не исключил вероятность возбуждения уголовного дела против Навального по факту телефонного разговора, в ходе которого блогер представился государственным служащим. По мнению Венедиктова, игнорирование ключевых вопросов также указывает на несостыковки в истории подготовки "отравления" основателя ФБК (признан иностранным агентом в РФ).

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#навальный #венедиктов #Грозев

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