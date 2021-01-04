Журналист Венедиктов усомнился в "отравлении" Навального

Совладелец и главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов подверг сомнению версию об "отравлении" блогера Алексея Навального. Об этом пишет издание "ПолитЭксперт".

Совладелец и главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов подверг сомнению версию об "отравлении" блогера Алексея Навального. Об этом пишет издание "ПолитЭксперт".

Журналист-расследователь издания Bellingcat Христо Грозев опубликовал информацию о перемещении лиц, которые якобы причастны к произошедшему с Навальным. Однако Венедиктов не стал комментировать материал из-за недостатка фактов.

Главред "Эхо Москвы" не исключил вероятность возбуждения уголовного дела против Навального по факту телефонного разговора, в ходе которого блогер представился государственным служащим. По мнению Венедиктова, игнорирование ключевых вопросов также указывает на несостыковки в истории подготовки "отравления" основателя ФБК (признан иностранным агентом в РФ).