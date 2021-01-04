Глава «Справедливой России» рассказал, что его не устраивает в пенсионной системе.

Платить пенсии нужно из бюджета, а Пенсионный фонд России ликвидировать — там все равно «нет денег», заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в интервью Медиагруппе «Патриот».

«Зачем Пенсионный фонд, в котором денег нет? Давайте возьмем бюджет. У России эти деньги есть. Давайте вспомним о Фонде национального благосостояния, на будущий год он будет иметь 12,5 триллионов рублей. Разве не заслужили наши пенсионеры, чтобы хоть толику этих денег вернуть им?», — поделился мнением Миронов.

Политик отметил, что «Справедливая Россия» предлагает кардинально пересмотреть пенсионную систему, а МРОТ повысить до 50–60 тысяч рублей.

Бюджет страны дополнительную нагрузку выдержит, подчеркивает Миронов: по итогам 2020 года в нем остались неизрасходованные 4 триллиона рублей. Повышение платежеспособности населения приведет к росту экономики, говорит политик.

Выплаты премий чиновникам Миронов не поддержал и предложил потратить эти деньги на другие цели. По его словам, в бюджете на 2021 год сумма почти в 300 миллиардов рублей предусмотрена на премии чиновникам.

«Мы сказали, что эти деньги лучше на другие вещи потратить, а чиновники как-то перебьются. Я думаю, что с этой точкой зрения согласны все люди в нашей стране», — сказал Миронов.

В течение ближайших трех лет институт накопительных пенсий в стране может быть официально упразднен, заявил ранее первый зампредседатель Банка России Сергей Швецов после «заморозки» накопительной пенсии до конца 2023 года. Подробнее читайте в нашей статье.