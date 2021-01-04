Врачи обнаружили еще один необычный симптом СОVID-19

Врачи обнаружили еще один неочевидный симптом, который может указывать на наличие вируса SARS-CoV-2 в организме. Длительная икота может сигнализировать о заболевании.

Врачи обнаружили еще один неочевидный симптом, который может указывать на наличие вируса SARS-CoV-2 в организме. Длительная икота может сигнализировать о заболевании.

Об этом сообщает газета Daily Express, приводя в доказательство ряд исследований. Ученые пришли к выводу, что икота, длящаяся более двух дней, может сигнализировать о заражении организма коронавирусной инфекцией.

В качестве примера в сообщении приводятся схожие исследования египетских и американских врачей, которые выявили коронавирус у пациентов с жалобами на непрекращающуюся икоту. Икота чаще возникает из-за стресса или сбоя в питании. Она проходит сама по себе через несколько минут. Если икота продолжается более двух дней или возникает нетипично часто, то стоит обратиться к врачу, пишут исследователи.