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18:27   4 Января 2021
Общество

Пост Соколовской об "Иронии судьбы" вызвал бурную реакцию в Сети

Пост Соколовской об "Иронии судьбы" вызвал бурную реакцию в Сети

Журналистка из Украины Янина Соколовская раскритиковала советский фильм "Ирония судьбы, или С легким паром!".

На своей странице в Facebook она разместила публикацию, в которой призвала людей использовать эту киноленту, чтобы показывать детям, как плохо жилось в СССР.

В комментариях пользователи попытались объяснить ей, с какими сложностями Союз столкнулся из-за Второй мировой войны. Люди напомнили ей, что страну пришлось практически отстраивать заново. А некоторые европейские государства практически без сопротивления сдались гитлеровской Германии.

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#фильм #facebook #соколовская

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