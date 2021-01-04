Руководитель МЧС Крыма скончался в COVID-госпитале

Глава МЧС Республики Крым Сергей Шахов умер в госпитале для пациентов с COVID-19. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе республиканского МЧС.

Глава МЧС Республики Крым Сергей Шахов умер в госпитале для пациентов с COVID-19. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе республиканского МЧС.

Шахов руководил спасательным ведомством Крыма с 2011 года. Он ушел из жизни в возрасте 65 лет.

На территории Крыма с начала пандемии выявлено около 26 тысяч случаев COVID-19, умерли 500 человек. Власти полуострова ввели запрет на проведение корпоративов, банкетов и иных увеселительных мероприятий с 20 декабря по 15 января. Заведения общепита работают с 8:00 до 22:00.